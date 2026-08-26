आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार... PM मोदी ने नेपाल में बाढ़ की तबाही देख बालेन शाह को किया फोन

नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार (26 अगस्त 2026) को रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक बहुत तेज पानी आया. तिब्बत में आए एवलांच के बाद ये पानी नेपाल की तरफ बह गया. इसके बाद कुछ ही समय में बाढ़ में घर, सड़क, पुल और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बहा ले गया. नेपाल के बाढ़ में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है. बाढ़ की चपेट में रसुवा का एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट भी आ गया और वह बह गया. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के PM बालेन शाह (बालेंद्र शाह) को कॉल करके हालात की जानकारी ली है. PM मोदी ने बालेन शाह को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है.
नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दुख जताया है. उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. PM मोदी ने पोस्ट में कहा, “नेपाल के PM बालेंद्र शाह से बात हुई है. नेपाल में हुई तबाही और लोगों की मौत से दुखी हूं. भारत इस मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी देश नेपाल के लोगों के साथ खड़ा है. भारत हर संभव मदद और मानवीय सहायता देने को तैयार है.”
भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन जारी किए हैं. प्रभावित लोग +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं. नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है.
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