2013 से 2026 तक कितना बदला भारत? PM मोदी ने SRCC में गिनाईं उपलब्धियां, बोले- दुनिया देख रही इंडिया की ताकत

PM मोदी ने SRCC के शताब्दी समारोह में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ, आर्थिक विकास और 2013 के पॉलिसी पैरालिसिस दौर की तुलना की. आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन चीजों पर बात की.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/pm-modi-srcc-speech-highlights-10-points-india-gdp-growth-automobile-tech-sector-8517549/ Copy

पीएम मोदी ने भारत की मौजूदा आर्थिक तरक्की की तुलना 2013 के दौर से की. (Photo from IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस दौरान, उन्होंने भारत की मौजूदा आर्थिक तरक्की की तुलना 2013 के दौर से की. पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देख रही है. उन्होंने हाल की कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत की तिमाही ग्रोथ 7.8 फीसदी रही है. वहीं, बिजली उत्पादन करीब 9 फीसदी बढ़ा और वाहनों की बिक्री में लगभग 20 फीसदी की तेजी आई है. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री करीब 20 फीसदी और तीनपहिया वाहनों की बिक्री लगभग 30 फीसदी बढ़ी है. चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने किन-किन मुद्दों पर बात की.

PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें