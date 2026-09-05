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2013 से 2026 तक कितना बदला भारत? PM मोदी ने SRCC में गिनाईं उपलब्धियां, बोले- दुनिया देख रही इंडिया की ताकत

PM मोदी ने SRCC के शताब्दी समारोह में भारत की 7.8% GDP ग्रोथ, आर्थिक विकास और 2013 के पॉलिसी पैरालिसिस दौर की तुलना की. आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन चीजों पर बात की.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 5, 2026, 9:26 PM IST
2013 से 2026 तक कितना बदला भारत? PM मोदी ने SRCC में गिनाईं उपलब्धियां, बोले- दुनिया देख रही इंडिया की ताकत
पीएम मोदी ने भारत की मौजूदा आर्थिक तरक्की की तुलना 2013 के दौर से की. (Photo from IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस दौरान, उन्होंने भारत की मौजूदा आर्थिक तरक्की की तुलना 2013 के दौर से की. पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर देख रही है. उन्होंने हाल की कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत की तिमाही ग्रोथ 7.8 फीसदी रही है. वहीं, बिजली उत्पादन करीब 9 फीसदी बढ़ा और वाहनों की बिक्री में लगभग 20 फीसदी की तेजी आई है. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री करीब 20 फीसदी और तीनपहिया वाहनों की बिक्री लगभग 30 फीसदी बढ़ी है. चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी ने किन-किन मुद्दों पर बात की.

PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

  • प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.8 फीसदी की बढ़त दर्ज की है. उनके मुताबिक, यह दिखाता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक क्षमता मजबूत है.
  • पीएम मोदी ने कहा कि एक समय दुनिया भारत की नीतिगत गतिरोध की चर्चा करती थी, लेकिन अब भारत की नीतिगत गतिशीलता की बात हो रही है.
  • उन्होंने 2013 के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय महंगाई करीब 10 फीसदी थी, GDP कमजोर थी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी दबाव में था.
  • प्रधानमंत्री ने उस दौर में सामने आए हेलिकॉप्टर स्कैम और रिश्वत के आरोपों समेत कई विवादों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि तब देश में निराशा का माहौल था.
  • पीएम ने कहा कि 2013 में भारत को दुनिया की Fragile Five अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था. उन्होंने मौजूदा स्थिति को इससे बिल्कुल अलग बताया.
  • पीएम मोदी ने SRCC में 2013 के अपने भाषण को याद किया. उन्होंने कहा कि तब भी उन्होंने देश को सिर्फ समस्याओं के नजरिए से नहीं देखा था. उनके मुताबिक, गिलास आधा पानी और आधा हवा से भरा है यानी अवसर हमेशा मौजूद हैं.
  • उन्होंने पिछले सप्ताह की उपलब्धियों में बिजली उत्पादन में करीब 9 फीसदी की वृद्धि का भी जिक्र किया और इसे बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा.
  • पीएम ने बताया कि कुल गाड़ियों की बिक्री करीब 20 फीसदी बढ़ी हैं. दोपहिया वाहनों की बिक्री में करीब 20 फीसदी और तीनपहिया वाहनों में लगभग 30 फीसदी की तेजी आई है.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है. उन्होंने इसे देश में सुरक्षा और शासन के क्षेत्र में हुई बड़ी उपलब्धियों में गिना.
  • पीएम मोदी ने SRCC की शुरुआत से लेकर आज तक की यात्रा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने देश को प्रोफेशनल्स, नेता, कलाकार, वकील और उद्यमियों दिए हैं. उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और संजीव सान्याल जैसे SRCC alumni का भी उल्लेख किया.
और पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की, SRCC के शताब्दी समारोह में हुए शामिल

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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