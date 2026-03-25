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ईरान-इजरायल जंग के बीच PM मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

पीएम मोदी ने मंगलवार को श्रीलंका और अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत की. इस दौरान मिडिल ईस्ट तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट और तेल सप्लाई पर चर्चा हुई.

Published date india.com Published: March 25, 2026 12:00 AM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com | Edited by Gargi Santosh email india.com
ईरान-इजरायल जंग के बीच PM मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की बात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच मंगलवार (24 मार्च, 2026) को फोन पर बातचीत हुई. इस चर्चा में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बात की गई. दोनों नेताओं ने खास तौर पर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लाइनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और इस पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई. मौजूदा हालात में समुद्री रास्तों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है. क्योंकि इनसे ही दुनिया भर में जरूरी सामान और ऊर्जा संसाधनों की सप्लाई होती है.

मिडिल ईस्ट संकट पर फोकस

बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति पर भी गंभीर चर्चा हुई. यहां चल रहे संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है, खासकर ऊर्जा सेक्टर में. तेल और गैस की सप्लाई में रुकावटें आने से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. भारत और श्रीलंका दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक हितों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है.

शिपिंग लाइनों की सुरक्षा क्यों जरूरी

दोनों नेताओं ने इस बात को दोहराया कि समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहने चाहिए. खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्ते, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, वहां किसी भी तरह की बाधा वैश्विक संकट पैदा कर सकती है. अगर इन रास्तों में रुकावट आती है, तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर सीधे आम लोगों तक पहुंचता है. इसलिए इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा अब एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है.

ट्रंप और मोदी की बातचीत

इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच भी फोन पर बातचीत हुई. दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के हालात और बढ़ते तनाव पर अपने विचार साझा किए. प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और जल्द से जल्द तनाव कम होना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला और सुरक्षित रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है.

भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर असर

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का भारत पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है. करीब 60 फीसदी तेल और गैस भारत यहां से लेता है, इसलिए अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो देश की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस संकट का हल निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी बड़े आर्थिक झटके से बचा जा सके.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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