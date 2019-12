नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्विटर अभियान शुरू किया. हैशटैग से पीएम मोदी ने कैंपेन की शुरुआत करते हुए लिखा, “हैशटैगइंडियासपोर्ट्ससीएए, क्योंकि सीएए सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है और किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं. सीएए को अपना समर्थन दें और इसे साझा करें.”

#IndiaSupportsCAA because CAA is about giving citizenship to persecuted refugees & not about taking anyone’s citizenship away.

Check out this hashtag in Your Voice section of Volunteer module on NaMo App for content, graphics, videos & more. Share & show your support for CAA..

