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सूरत में गरजे PM मोदी, कांग्रेस और विपक्ष दलों पर साधा निशाना; बोले - परजीवी राजनीति अब नहीं चलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार (5 जून) को गुजरात के सूरत दौरे क

Written by: Gargi Santosh
Published: June 5, 2026, 5:54 PM IST
सूरत में गरजे PM मोदी, कांग्रेस और विपक्ष दलों पर साधा निशाना; बोले - परजीवी राजनीति अब नहीं चलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार (5 जून) को गुजरात के सूरत दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए गुजरात के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और देश के सामने मौजूद वैश्विक चुनौतियों जैसे कई अहम विषयों पर अपने विचार रखे. पीएम मोदी ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिले भारी जनसमर्थन के लिए गुजरात की जनता का आभार भी व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता का यह समर्थन भाजपा के सेवा भाव और विकास कार्यों पर विश्वास का प्रतीक है.

PM Modi के भाषण की बड़ी बातें –

  • पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए जिला पंचायत, तहसील परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मिला है और कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं.
  • उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता पिछले ढाई दशक से लगातार भाजपा पर भरोसा जता रही है और समय के साथ यह विश्वास और मजबूत होता जा रहा है.
  • प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह जीत केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की और अधिक सेवा करने की जिम्मेदारी बढ़ाने वाली है.
  • उन्होंने कहा कि विकसित गुजरात और विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सभी लोग पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे.
  • पीएम मोदी ने कहा कि सूरत केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक सोच और भावना है. लगातार स्वच्छता में अव्वल रहने के बावजूद यह शहर सफाई अभियान को प्राथमिकता देता है.
  • उन्होंने याद दिलाया कि कभी सूरत प्लेग जैसी महामारी से जूझ चुका था. लेकिन आज वही शहर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है.
  • विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए भारत लगातार काम कर रहा है और गुजरात इस दिशा में अग्रणी राज्यों में शामिल है.
  • उन्होंने बताया कि गुजरात ने वर्षों पहले अक्षय ऊर्जा के लिए अलग विभाग बनाया था और देश का पहला बड़ा सोलर पार्क भी यहीं स्थापित किया गया था.
  • पीएम मोदी ने कहा कि कचरे को संसाधन में बदलने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. साथ ही सूरत के लिए लंबे समय तक पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तापी बैराज जैसी परियोजनाओं पर काम हो रहा है.
  • प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी, युद्धों और ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है. लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रयासों से देश मजबूती के साथ हर चुनौती का सामना कर रहा है.
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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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