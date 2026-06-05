सूरत में गरजे PM मोदी, कांग्रेस और विपक्ष दलों पर साधा निशाना; बोले - परजीवी राजनीति अब नहीं चलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार (5 जून) को गुजरात के सूरत दौरे क

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार (5 जून) को गुजरात के सूरत दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए गुजरात के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और देश के सामने मौजूद वैश्विक चुनौतियों जैसे कई अहम विषयों पर अपने विचार रखे. पीएम मोदी ने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मिले भारी जनसमर्थन के लिए गुजरात की जनता का आभार भी व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता का यह समर्थन भाजपा के सेवा भाव और विकास कार्यों पर विश्वास का प्रतीक है.

PM Modi के भाषण की बड़ी बातें –