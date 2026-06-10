NDA बैठक में छाई बंगाल की झालमुरी, PM मोदी को खुद सीएम सुवेंदु ने किया सर्व; देखें Video

PM Modi Jhalmuri Video: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारत मंडपम में हुई NDA बैठक के बाद पीएम मोदी ने बंगाल की मशहूर झालमुरी का स्वाद लिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 10, 2026, 5:59 PM IST
NDA बैठक में छाई बंगाल की झालमुरी, PM मोदी को खुद सीएम सुवेंदु ने किया सर्व; देखें Video
NDA बैठक खत्म होने के बाद, पीएम मोदी ने बंगाल की मशहूर झालमुरी का स्वाद लिया. (Photo from Instagram Video)

आपको याद होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान एक साधारण-सा बंगाली स्ट्रीट फूड ‘झालमुरी’ खूब चर्चा में रहा था. ऐसे में झालमुरी सिर्फ एक लोकप्रिय नाश्ता नहीं, बल्कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनकर उभरी थी. चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं को स्थानीय लोगों के साथ झालमुरी खाते हुए देखा गया था. जिससे यह स्ट्रीट फूड राजनीतिक चर्चाओं का भी हिस्सा बन गया. अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुरी का स्वाद लेते नजर आए हैं.

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर NDA की बैठक

दरअसल, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज यानी 10 जून को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक अहम बैठक हुई. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में देशभर से गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए. बैठक के दौरान सरकार की उपलब्धियों, आगामी राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधन पर चर्चा की गई. हालांकि, राजनीतिक चर्चाओं के अलावा एक ऐसा पल भी सामने आया जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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PM मोदी ने चखी बंगाल की मशहूर झालमुरी

बैठक खत्म होने के बाद, पीएम मोदी ने बंगाल की मशहूर झालमुरी का स्वाद लिया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रधानमंत्री को बड़े ही सहज अंदाज में झालमुरी खाते हुए देखा जा सकता है. बंगाल के इस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को राष्ट्रीय राजनीति के इतने बड़े मंच पर जगह मिलना भी लोगों के लिए दिलचस्प रहा. कई लोगों ने इसे बंगाल की संस्कृति और खान-पान को सम्मान देने वाले एक प्रतीकात्मक क्षण के रूप में देखा.

सुवेंदु अधिकारी ने खुद परोसी झालमुरी

वीडियो की सबसे खास बात यह रही कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी खुद पीएम मोदी को झालमुरी परोसते नजर आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुवेंदु अधिकारी पारंपरिक अंदाज में झालमुरी तैयार कर रहे हैं और फिर उसे प्रधानमंत्री को देते हैं. इस दौरान वहां मौजूद अन्य नेताओं के चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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