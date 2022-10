Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति (Ukrainian President) वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ( Volodymyr Zelenskyy) के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है. पीएम मोदी ने शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई है.Also Read - Russia Ukraine War: एलन मस्क पर क्यों भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जानें पूरा मामला

प्रधान मंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा, पीएम मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की. पीएम मोदी ने शत्रुता को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलने की जरूरत दोहराई है. Also Read - पाकिस्तान ने 'आतंकवाद विशेषज्ञ' संबंधी विदेशमंत्री जयशंकर के बयान को खारिज किया, उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ा

PM Modi held a telephonic conversation today with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, discussed the ongoing conflict in Ukraine.

PM Modi reiterated his call for early cessation of hostilities and the need to pursue the path of dialogue and diplomacy: PMO

