'बातचीत से ही सुलझेंगे सभी विवाद...', PM मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात, दिया शांति का बड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने संवाद और कूटनीति से विवाद सुलझाने, क्षेत्र में स्थायी शांति बनाए रखने और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 30, 2026, 10:42 PM IST
'बातचीत से ही सुलझेंगे सभी विवाद...', PM मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात, दिया शांति का बड़ा संदेश
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से पश्चिम एशिया की स्थिति पर फोन पर चर्चा की.
  • भारत ने एक बार फिर विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया.
  • बातचीत में समुद्री व्यापार मार्गों और नौवहन की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया गया.
  • भारत ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई.

पश्चिम एशिया में हाल के महीनों में बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की. इस बातचीत में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, शांति बहाल करने की कोशिश और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. भारत ने एक बार फिर साफ किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है.

ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि सभी पक्ष शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाते रहेंगे.

और पढ़ें: अपनी जमीन 3000 गुना बड़ा है ये समुद्री देश! अगर हिंद महासागर में भारत को बढ़ानी है ताकत, तो क्यों चाहिए 'सेशेल्स' जैसा दोस्त?- Explained

PM मोदी की सभी देशों से अपील

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति केवल संवाद और आपसी विश्वास से ही स्थापित की जा सकती है. उन्होंने सभी देशों से संयम बरतने और ऐसे कदम उठाने की अपील की है, जिनसे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे. भारत लंबे समय से यही नीति अपनाता आया है कि किसी भी विवाद का समाधान सैन्य टकराव नहीं बल्कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने सम्रुदी व्यापार मार्गो की सुरक्षा को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक व्यापार बिना किसी बाधा के जारी रहना चाहिए. पश्चिम एशिया के समुद्री मार्ग, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े रास्ते, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माने जाते हैं. ऐसे में इन मार्गों की सुरक्षा केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का विषय है.

नजर बनाए हुए है भारत

ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में हालिया संघर्षों के बाद तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं. भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता रहा है. नई दिल्ली की विदेश नीति हमेशा संतुलित रही है, जिसमें शांति, स्थिरता और संवाद को प्राथमिकता दी जाती है.

इसी बीच ईरान की तरफ से पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भी भारत को दिया गया था. सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने इस अवसर पर अपने प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला किया है. यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक संबंधों को भी दर्शाता है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.