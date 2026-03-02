By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इजरायल-ईरान जंग में किसका साथ देगा भारत? PM मोदी ने साफ किया स्टैंड
Israel Iran War: इजरायल-ईरान तनाव पर भारत का क्या रुख है? ये पीएम मोदी द्वारा X पर की गई एक पोस्ट से पता चल रहा है. आइए इस खबर में जानेंगे इंडिया का स्टैंड और CCS बैठक में क्या-क्या हुआ?
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की. उन्होंने साफ कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत यूएई के साथ खड़ा है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा – उन्होंने हमलों में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया और यूएई के नेतृत्व के साथ अपनी संवेदनाएं साझा कीं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तनाव कम करने के हर प्रयास का समर्थन करता है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और कई देशों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं.
PM मोदी ने इजरायल पीएम से भी बात की
पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की. उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताई और आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया. भारत ने साफ शब्दों में कहा कि संघर्ष जल्द से जल्द रुके और बातचीत के जरिए समाधान निकले.
Had a telephone call with PM Benjamin Netanyahu to discuss the current regional situation. Conveyed India’s concerns over recent developments and emphasised the safety of civilians as a priority. India reiterates the need for an early cessation of hostilities.@netanyahu
— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2026
बता दें अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में हालात और खराब हो गए हैं. ऐसे माहौल में पीएम मोदी का दोनों नेताओं से बात करना ये संकेत देता है कि भारत इस लड़ाई में किसके साथ खड़ा है?
CCS बैठक में क्या हुआ?
इन घटनाओं के बीच, प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की. इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संभावित रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा की गई. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाने को तैयार है.
भारत और ईरान में कैसे रिश्ते हैं?
अब बात करें भारत और ईरान के संबंध की, तो यह ऐतिहासिक और रणनीतिक रहे हैं. चाबहार पोर्ट परियोजना, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में दोनों देशों ने साथ काम किया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक दबावों के कारण रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं. फिर भी संवाद और सहयोग की लाइन खुली रही है.
शांति की अपील
इस पूरे घटनाक्रम में भारत का संदेश साफ है – हिंसा से नहीं, बातचीत से समाधान निकलेगा. पीएम मोदी ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और हालात को और न बिगाड़ने की अपील की है. भारत की कोशिश है कि क्षेत्रीय अस्थिरता का असर भारतीय हितों और नागरिकों पर कम से कम पड़े. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी पारंपरिक ‘संतुलित विदेश नीति’ पर कायम है, जहां वह सभी पक्षों से रिश्ते बनाए रखते हुए शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता है. यही वजह है कि मौजूदा संकट में भी भारत ने कूटनीतिक संतुलन और जिम्मेदारी का परिचय दिया है.
