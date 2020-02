नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यामां के राष्ट्रपति यू विन मिंत के साथ व्यापक बातचीत की और दोनों देशों ने म्यामां के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुरूवार को 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किये. बुधवार को भारत पहुंचे म्यामां के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया. उनका और म्यामां की प्रथम महिला नारगिक दाओ चो चो का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया.

Held extensive talks with Mr. U Win Myint, the President of Myanmar. Discussed ways to expand bilateral cooperation in various sectors. pic.twitter.com/aYC60iVRND

— Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2020