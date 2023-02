गांधी परिवार पर PM मोदी का हमला- 'उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू सरनेम रखने से डरते क्यों हैं, किस बात की शर्मिंदगी?

PM Modi Rajya Sabha Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार की उपल्बधि गिनाने के साथ-साथ विपक्ष पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) और इंदिरा गांधी (Indiara Gandhi) का भी जिक्र किया.

गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, हाालंकि मैंने इसे वेरिफाई नहीं किया. अखबार की वह रिपोर्ट कह रही थी कि देश में करीब 600 योजनाएं सिर्फ गांधी-नेहरू परिवार के नाम पर है. पीएम ने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ था कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं… उनका लहू एकदम गरम हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया गया?