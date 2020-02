नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM Modi in Lok Sabha गुरुवार को लोकसभा में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण के धन्‍यवाद प्रस्‍ताव पर में कश्‍मीर और धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्‍फ्रेस के नेता फारुख अब्‍दुल्‍ला, उमर अब्‍दुल्‍ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के समय हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं. अगर ये लोग मानते कि संविधान इतना महत्वपूर्ण है तो, हिंदुस्तान के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने से इन्हें किसने रोका था.

शशि थरूर जी जम्मू-कश्मीर के दामाद रहे हैं, आपको चिंता दिखानी चाहिए

लोकसभा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग संविधान के सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में इसे इतने दशकों तक लागू नहीं किया. शशि थरूर जी आप जम्मू-कश्मीर के दामाद रहे हैं, आपको चिंता दिखानी चाहिए.

कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्व पंथ समभाव की

पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर भारत का मुकुटमणि है. कश्मीर की पहचान बम, बंदूक और अलगाववाद की बना दी गई थी.19 जनवरी 1990 की वो काली रात को कुछ लोगों ने कश्मीर की पहचान को दफना दिया था. कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्व पंथ समभाव की है.

Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha: Those who are talking about respect for the Constitution never even implemented it in Jammu & Kashmir for so many decades. Shahi Tharoor ji you have been the son-in-law of Jammu & Kashmir, you should have shown concern. pic.twitter.com/scy5pEbkeX

— ANI (@ANI) February 6, 2020