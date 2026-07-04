सबसे बड़े ऊर्जा संकट से भारत ने कैसे पाई जीत? PM मोदी ने गिनाए बड़े फैसले

पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का कैसे मुकाबला किया. जानिए LPG, ऊर्जा सुरक्षा और सरकार की पूरी रणनीति के बारे में इस खबर में...

Written by: Gargi Santosh
Published: July 4, 2026, 4:22 PM IST
सबसे बड़े ऊर्जा संकट से भारत ने कैसे पाई जीत? PM मोदी ने गिनाए बड़े फैसले
पीएम मोदी ने बताया कि हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कटौती की गई है. (Photo from IANS)
  • 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का भारत ने रणनीति से सामना किया
  • मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भी देश में LPG की सप्लाई बाधित नहीं हुई
  • रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाकर LPG उत्पादन में तेजी लाई गई
  • PNG कनेक्शन बढ़ाकर घरेलू गैस पर दबाव कम किया गया

India Energy Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट भारत के सामने टिक नहीं पाया. उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट युद्ध शुरू होने के बाद, दुनिया के कई देशों में ईंधन की भारी कमी देखने को मिली. कई देशों की ऊर्जा व्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन भारत ने हालात बिगड़ने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी. पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने संकट का सही समय पर आकलन किया और ऐसी रणनीति बनाई जिससे आम लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े. उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत के इस मॉडल को एक उदाहरण के तौर पर देख रही है.

सही रणनीति से संभाला संकट

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संकट से निपटने में सही नीति और मजबूत कूटनीति ने भी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत के उपलब्ध संसाधनों का संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जरूरी कदम उठाए. उनके मुताबिक, जब कुछ लोग अफवाहें फैलाने और डर का माहौल बनाने में लगे थे, तब सरकार दिन-रात हालात को संभालने में जुटी हुई थी. पीएम मोदी ने कहा कि संकट के दौरान लिए गए कई संवेदनशील फैसले आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा बनेंगे.

और पढ़ें: PM मोदी का 3 देशों का मेगा दौरा, 40 साल बाद न्यूजीलैंड जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री, कई बड़े समझौतों पर रहेंगी नजर

LPG संकट से बचने के लिए बड़े कदम उठाए

पीएम मोदी ने बताया कि भारत अपनी जरूरत की करीब 60 प्रतिशत LPG विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज के जरिए आता है. युद्ध के कारण जब इस सप्लाई पर असर पड़ा, तो सरकार ने तुरंत रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया. जिन रिफाइनरियों में पहले औद्योगिक गैस बनती थी, उन्हें एलपीजी उत्पादन के लिए तैयार किया गया. इसका असर यह हुआ कि महज सात दिनों के भीतर देश में एलपीजी उत्पादन करीब 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया. इतना ही नहीं, जिन रिफाइनरियों ने पहले कभी LPG का उत्पादन नहीं किया था. उन्हें भी इस काम के लिए तैयार किया गया, ताकि देश में गैस की कमी न हो.

PNG कनेक्शन बढ़े, गैस कीमत भी काबू में रही

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने घरेलू गैस की मांग कम करने के लिए PNG नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार किया. कम समय में करीब 11 लाख नए घरों को पीएनजी कनेक्शन से जोड़ा गया, जिससे एलपीजी पर दबाव कम हुआ. उन्होंने दावा किया कि अगर समय पर कदम नहीं उठाए जाते, तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक पहुंच सकती थी. लेकिन सरकार की रणनीति के कारण सामान्य उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से कम और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 650 रुपये से कम कीमत पर गैस उपलब्ध कराई गई. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ी कटौती की गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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