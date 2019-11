नई दिल्ली: महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहे सियासी ड्रामे के खत्म होने के बाद आज यानी रविवार को पीएम ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे. बता दें कि पीएम मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. मन की बात का यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा.

Do tune in tomorrow at 11 AM. #MannKiBaat pic.twitter.com/gSVHx6QTs9

— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2019