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PM मोदी का गुजरात में आज खास कार्यक्रम- बुकमाइशो पर एक घंटे में सभी टिकटें बुक, 42 हजार वेटिंग में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के दौरे पर होंगे. इस दौरान वह एक कार्यक्रम में 'विकसित भारत 2047' पर चर्चा करेंगे. मोदी के इस शो को लेकर उनके चाहने वालों में काफी दीवानगी है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 8, 2026, 7:42 AM IST
Narendra Modi PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा में खास कार्यक्रम @Instagram
  • आज गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी
  • वडोदरा में लेंगे विकास कार्यों का जायजा
  • ‘नमो फॉर विकसित भारत’ में देंगे संबोधन
  • बुक माइ शो के जरिए हुई है सीटों की बुकिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (8 सितंबर) गुजरात दौरे पर होंगे. यहां वह विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद एक पब्लिक इवेंट को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री का यह सार्वजनिक कार्यक्रम इसलिए भी खास है इस बार इसमें भाग लेने वाले लोगों को अपनी बुकिंग बुकमाइशो के जरिए करनी पड़ी. यह पहली बार है, जब पीएम मोदी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए ऐसे किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग की गई. हालांकि इस कार्यक्रम में आने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया था. ये बुकिंग बिल्कुल फ्री थी.

कमर्शियल प्लेटफॉर्म से सीटों की बुकिंग

इस कार्यक्रम को आयोजक वडोदरा नगर निगम (VMC) ने इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन के मकसद से इस प्राइवेट टिकट प्लेटफॉर्म को यह जिम्मेदारी दी थी. इस कार्यक्रम का नाम ‘नमो फॉर विकसित भारत’ है, जो मंगलवार को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पवेलियन में आयोजित होगा.

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42000 लोग वेटिंग में

प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में नागरिक, छात्र, प्रोफेशनल्स, शिक्षक, एंटरप्रेन्योर, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और सिविल सोसायटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को सुनने के लिए मौजूद होंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया और जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम की बुकिंग शुरू हुई करीब एक घंटे में ही सभी टिकट बुक हो गए, जबकि 42000 अन्य लोगों को यहां वेटिंग में रखा गया है.

VMC  ने किए डिजिटल इंतजाम

इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोगों को डिजिटल एंट्री सिस्टम से तहत गुजरना होगा. जिन लोगों की यहां बुकिंग कन्फर्म हो चुकी है उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए बुकमायशो अकाउंट के इलेक्ट्रॉनिक एम-टिकट जारी हुए हैं, जिसमें लाइव क्यूआर कोड होगा, जिसे उनके आने पर स्कैन किया जाएगा और इससे उनकी एंट्री दर्ज होगी.

यहां से मुंबई रवाना होंगे मोदी

इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी यहां ₹35,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे. इसके बाद आज दोपहर बाद वह मुंबई रवाना होंगे, जहां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी यहां भी संबोधन देंगे.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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