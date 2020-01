नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सक्रिय प्रशासन और विभिन्न परियोजनाओं के सामयिक क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये 32वीं ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता करेंगे. प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक बहुउद्देश्यीय मंच है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ‘प्रगति’ के पिछले संवादों के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा की.

Prime Minister Narendra Modi to chair the 32nd interaction through PRAGATI (Pro-Active Governance & Timely Implementation), today. In the previous 31 interactions of PRAGATI, projects worth over Rs 12 lakh crores have been reviewed by the Prime Minister. (file pic) pic.twitter.com/OOvY78FRex

— ANI (@ANI) January 22, 2020