प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) कोरोना की तीसरी लहर (Covid Third Wave) की आशंका के बीच देशभर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता (review augmentation & availability of oxygen ) की समीक्षा में आज सुबह साढ़े 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

जानकारी के मुताबिक, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे देशभर में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. दरअसल, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्‍सीन (Oxygen Crisis) की कमी का भारी सामना करना पड़ा था और इसकी आपूर्ति में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.

PM Modi to chair a high-level meeting to review augmentation & availability of oxygen across the country at 11:30 am.

