भारत रचेगा इतिहास और दुश्मन आएगा टेंशन में! समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, PM मोदी भारतीय नौसेना को देंगे 3 घातक युद्धपोत

ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फ्रिगेट, एंटी-सबमरीन वॉरशिप और आधुनिक सर्वे जहाज के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री शक्ति और मजबूत होगी.

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नौसेना को तीन स्वदेशी जहाज सौंपे जाएंगे.

21 जून को पीएम मोदी कोलकाता में तीन स्वदेशी युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपेंगे.

इनमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, एंटी-सबमरीन क्राफ्ट अग्रेह और सर्वे वेसेल संशोधक शामिल हैं.

दूनागिरी ब्रह्मोस, बराक-8 और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जबकि अग्रेह पनडुब्बियों का शिकार करने में माहिर है.

संशोधक समुद्री सर्वे, सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री मानचित्र तैयार कर भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा.

21 जून को भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ तीन स्वदेशी युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे. भारतीय नौसेना नीले समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपोतों को बेड़े में शामिल कर रही है. एक के बाद एक आधुनिक वॉरशिप नौसेना को मिल रहे हैं. इसी कड़ी में 30 मार्च का दिन ऐतिहासिक बन गया था, जब एक ही दिन में नौसेना को तीन स्वदेशी जहाज सौंपे गए थे. 21 जून का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन ही में तीन वॉरशिप को नेवी में शामिल करेंगे. IANS की खबर के मुताबिक कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में आयोजित एक खास समारोह में इन तीनों वॉरशिप को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा. इनमें एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट अग्रेह और तीसरा सर्वे वेसेल लार्ज “संशोधक” है.

इसी साल 30 मार्च को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने प्रोजेक्ट 17ए के तहत निर्मित पांचवां गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी भारतीय नौसेना को सौंपा था. दूनागिरी, पूर्ववर्ती आईएनएस दूनागिरी का आधुनिक स्वरूप है, जो लींडर क्लास का फ्रिगेट था और 5 मई 1977 से 10 अक्टूबर 2010 तक नौसेना का हिस्सा रहा. यह 16 महीनों में भारतीय नौसेना को सौंपा गया पी17ए श्रेणी का पांचवां वॉरशिप है. पहले चार जहाजों के निर्माण से मिले अनुभव के आधार पर इसका निर्माण समय 93 महीनों से घटाकर 80 महीने कर दिया गया.

सात नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं

प्रोजेक्ट 17ए के तहत कुल सात नीलगिरी क्लास फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं. इनमें से पहला आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल हुआ था. इसके बाद हिमगिरी और उदयगिरी को शामिल किया गया. मार्च 2026 में तारागिरी नौसेना में शामिल किया गया था अब दूनागिरी की बारी है.

ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली

इन सभी फ्रिगेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली लगी है, जो एंटी-शिप और एंटी-सर्फेस युद्ध में बेहद प्रभावी मानी जाती है. इसके अलावा यह वॉरशिप बराक-8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आधुनिक एयर डिफेंस गन स्वदेशी टॉरपीडो ‘वरुणास्त्र’, एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम मल्टी-फंक्शन रडार जैसी अत्याधुनिक सिस्टम से लेस हैं. यह फ्रिगेट दुश्मन के हमलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है. लगभग 75 प्रतिशत उपकरण स्वदेशी हैं और इसका डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है. 6,700 टन वजनी यह युद्धपोत 30 नॉट की अधिकतम गति से चल सकता है.

दुश्मन की सबमरीन से निपटाएंगे

दुश्मन की सबमरीन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (एएसडब्ल्यू) शैलो वॉटर क्राफ्ट परियोजना शुरू की थी. साल 2019 में 16 वॉरशिप के निर्माण का कांट्रेक्ट दिया गया था, जिनमें आठ कोचिन शिपयार्ड और आठ जीआरएसई में बनाए जा रहे हैं. इसी परियोजना के तहत निर्मित अग्रेह को भी नौसेना में शामिल किया जा रहा है.

इससे पहले क्या क्या हुआ शामिल

इससे पहले आईएनएस अर्णाला, आईएनएस अंद्रोत्त, आईएनएस माहे और आईएनएस अंजदीप को नौसेना में शामिल किया जा चुका है. इस क्राफ्ट की खासियत है कि यह एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, लाइटवेट टॉरपीडो, 30 मिमी नेवल गन, हल-माउंटेड सोनार और वैरिएबल डेप्थ सोनार से लैस है. यह जहाज 25 नॉट की रफ्तार से चल सकता है और तक़रीबन 3,300 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है. तटीय क्षेत्रों में यह 100 से 150 नॉटिकल मील तक दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकता है.

संशोधक की भूमिका

समुद्र के अंदर की स्थितियों को समझने और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आधुनिक सर्वे जहाजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. इन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर सुरक्षित नेविगेशन के लिए समुद्री चार्ट तैयार किए जाते हैं. भारतीय नौसेना ने 30 अक्टूबर 2018 को चार बड़े सर्वे जहाजों के निर्माण का कांट्रेक्ट दिया था. इस कड़ी में आईएनएस संध्याक और आईएनएस निर्देशक साल 2024 में नौसेना में शामिल किए गए थे, जबकि आईएनएस इक्षक को 2025 में बेड़े का हिस्सा बनाया गया. अब चौथा और आखिरी लार्ज सर्वे वेसेल संशोधक नौसेना में शामिल होने जा रहा है. भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद संशोधक देश की समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र के मैप और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. (इनपुट एजेंसी से)