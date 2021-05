Cyclone Yaas, PM Modi, HM, WEATHER, News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवातीय तूफान ‘यास’से संभावित खतरे निपटने लेकर आज रविवार को सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक Cyclone Yaas की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्‍य मंत्री भी जुड़ेंगे. Also Read - Cyclone Yaas Live Update: बंगाल और ओडिशा पर मंडराया प्रचंड चक्रवाती तूफान का खतरा, इस दिन मचा सकता है तबाही

एएनआई के मुताबिक, PM मोदी आज वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करके आने वाले Cyclone Yaas के तैयारियों की समीक्षा करेंगे. बैठक में गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे.

