नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत् महोत्सव के तहत आयोजित ” नया शहरी भारत: शहरी परिदृश्य में बदलाव (New Urban India Conference-cum-Expo)” सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को यह जानकारी दी.Also Read - सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब अदालत ने कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है, तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?

पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटल तरीके से सौंपेंगे और प्रदेश में योजना के लाभार्थियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद भी करेंगे. Also Read - दिल्‍ली की नाकेबंदी का मुद्दा: SC ने 40 से अधिक किसान संगठनों, व राकेश टिकैत समेत कई नेताओं से मांगा जवाब

