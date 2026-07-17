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Breaking News Today 17 July: आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर होंगे. यहां वह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 17, 2026, 10:32 AM IST
Breaking News Today
ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 17 July: 17 जुलाई 2026 का दिन स्वच्छ ईंधन की रेस में भारत के लिए एतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. आज सुबह 11 बजे वह जींद रेलवे जंक्शन पर पहुंचेंगे. इसके बाद वह चंडीगढ़ और पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेवे के एक फेस (पैकेज 6) का उद्घाटन करेंगे. इससे दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सड़क मार्ग से सफर बहुत आसान हो जाएगा. दिल्ली से कटरा की यात्रा अब सिर्फ 6 घंटों में पूरी हो जाएगी, जबकि पहले इस यात्रा में 14 घंटे लगते थे.

दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हड़ताल 20वें दिन में प्रवेश कर गई है. उनकी सेहत पर लगातार प्रतिकूल असर हो रहा है और मेडिकल टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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