Breaking News Today 17 July: आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन

Breaking News Today 17 July: 17 जुलाई 2026 का दिन स्वच्छ ईंधन की रेस में भारत के लिए एतिहासिक होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. आज सुबह 11 बजे वह जींद रेलवे जंक्शन पर पहुंचेंगे. इसके बाद वह चंडीगढ़ और पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेवे के एक फेस (पैकेज 6) का उद्घाटन करेंगे. इससे दिल्ली से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सड़क मार्ग से सफर बहुत आसान हो जाएगा. दिल्ली से कटरा की यात्रा अब सिर्फ 6 घंटों में पूरी हो जाएगी, जबकि पहले इस यात्रा में 14 घंटे लगते थे.
दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हड़ताल 20वें दिन में प्रवेश कर गई है. उनकी सेहत पर लगातार प्रतिकूल असर हो रहा है और मेडिकल टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है.
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