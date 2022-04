देश के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्रियों संग वर्चुअल बैठक (PM CM Meeting) करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 27 अप्रैल को 12 बजे दिन में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ विमर्श करेंगे. बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर एक प्रस्तुति भी देंगे. बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं. मालूम हो कि चौथी लहर की आशंकाओं के बीच देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी आई है. कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद कई शहरों में मास्क को एक बार फिर अनिवार्य किया गया है.Also Read - कोरोना पर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक | पढ़े दिन की सभी बड़ी खबरें

At 12 noon tomorrow, 27th April, will be interacting with state Chief Ministers to review the COVID-19 situation.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2022