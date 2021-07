प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आज शुक्रवार को देश के 6 राज्‍यों के मुख्‍यमंत्र‍ियों से उनके राज्‍यों में कोरोना संक्रमण की स्‍थिति पर चर्चा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी( PM Modi ) आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल (Tamil Nadu,Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Maharashtra, Kerala) के मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति (COVID19 related situation) पर चर्चा करेंगे.Also Read - कोविड-19 के कारण अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोया: अमेरिकी सर्जन जनरल

बता दें कि ये वह राज्‍य हैं, जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी खराब है और रोज नए मामले बड़ी संख्‍या में आ रहे हैं. Also Read - Corona Cases Updates: देश 24 घंटे में कोविड-19 से 542 मौतें हुईं और आज 38,949 नए केस आए

बता दें कि देश में संक्रमण से अभी तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,26,560, कर्नाटक के 36,037, तमिलनाडु के 33,606, दिल्ली के 25,022, उत्तर प्रदेश के 22,705, पश्चिम बंगाल के 17,970 और पंजाब के 16,212 लोग थे. Also Read - COVID19​​-19 की तीसरी लहर? मणिपुर सरकार ने 10 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू की घोषणा की

Prime Minister Narendra Modi will interact with Chief Ministers of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha, Maharashtra, Kerala via video conferencing today to discuss the #COVID19 related situation in these states.

