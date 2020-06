नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की शुरुआत करेंगे, जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है. Also Read - 11 साल पहले जिस महिला से हुई शादी, उसे छोड़ 3 साल में की तीन और शादियां, अब जो हुआ उससे पुलिस भी चौंकी

मोदी शुक्रवार की सुबह योजना की डिजिटल शुरुआत करेंगे. इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के छह जिलों के ग्रामीणों से भी बात करेंगे. राज्य के सभी जिलों के गांव सहज सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल लेंगे.

जारी एक आधकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को आपस में जोड़ने के लिए ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान’ की परिकल्पना की है, जिसमें उद्योगों तथा अन्य संगठनों के साथ भी साझेदारी की जाएगी. इसमें कहा गया, ”अभियान पूरी तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है.” Also Read - AC BUS Service for Delhi: कोरोना खतरे के बीच इस शहर से दिल्ली के लिए शुरू हुई एसी बस सेवा, हर दो घंटे में मिलेगी गाड़ी, इतना होगा किराया

Prime Minister Narendra Modi to launch ‘Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan’ today through video-conference in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. (file pics) pic.twitter.com/0aOnS6w856

— ANI UP (@ANINewsUP) June 26, 2020