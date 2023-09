PM मोदी ने लॉन्च किया 'Sankalp Saptaah', जानें क्या है इसका उद्देश्य?

PM Modi Sankalp Saptaah: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज, 30 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए हफ्ते भर तक चलने वाले ‘संकल्प सप्ताह’ (Sankalp Saptaah) कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

Prime Minister Narendra Modi interacts with people at ‘Sankalp Saptaah’ at Bharat Mandapam, in Delhi. pic.twitter.com/62FC86PuNv

