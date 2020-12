New Parliament Building Latest news: पीएम नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को आयोजित एक समारोह में नए संसद भवन (New Parliament Building) का भूमि पूजन (Bhoomi Pujan ceremony) करेंगे. इस समारोह की शुरुआत इंडिया गेट के पास दोपहर 12:55 पर होगी. पीएम मोदी करीब 1 बजे भूमि पूजन करेंगे इस बाद 1.30 पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन होगा. पीएम मोदी संसद के नए भवन भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित भी करेंगे. Also Read - लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी का वो Tweet, जो सबसे ज्यादा बार किया गया Retweet, बना रिकॉर्ड

इस आयोजन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह भी शामिल होंगे. कुछ अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री सहित लगभग 200 लोग भी लाइव वेबकास्ट के माध्यम से समारोह में भाग लेंगे. Also Read - Bharat Bandh के बीच PM मोदी ने पंजाब के पूर्व CM बादल से फोन पर की बात, दीं शुभकामानाएं

मौजूदा 93 साल पुराने संसद भवन की जगह नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में होगा. नई इमारत अक्टूबर 2022 तक तैयार होने की संभावना है. Also Read - Agra Metro Project: पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की, कहा- लोगों की जिंदगी होगी आसान

PM to lay foundation stone of New Parliament Building on 10th December 2020. https://t.co/Udp25Gzglm via NaMo App pic.twitter.com/HLgNqTZZo2 — PMO India (@PMOIndia) December 9, 2020



खास बातें:

1. नए संसद भवन में लोकसभा की वर्तमान की तुलना में तीन गुना बड़ी होगी. राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा.

2. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 64,500 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण करेगा. इसका डिजाइन एचसीपी डिजाइन, योजना और प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया है.

3. नया संसद भवन 2022 में स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नए भारत की संवेदनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा. इसे जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा. अगले 100 साल तक की ताकि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ाने में कोई कठिनाई न हो.

4. नया संसद भवन सौर ऊर्जा तंत्र जैसे परिष्कृत तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा

5. मौजूदा संसद भवन से सटे नए त्रिकोणीय आकार के भवन को अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस किया जाएगा

6. नई इमारत की सजावट में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला के प्रभावों का मिश्रण होगा. डिज़ाइन योजना में एक केंद्रीय संवैधानिक गैलरी शामिल है, जो आम जनता के लिए खुली होगी.

7. नई इमारत में उच्च गुणवत्ता वाली साउंड और ऑडियो- विजुअल की सुविधाएं, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था होगी.

8 इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जो भूकंप के झटके को भी झेल सकती है.

9. प्रस्तावित संसद की अनुमानित लागत लगभग 971 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है.

10. नई संसद भवन नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण की पीएम मोदी की योजना का एक हिस्सा है, जिसमें संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास और इंडिया गेट सहित प्रतिष्ठित इमारतें हैं.