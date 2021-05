PM Kisan Samman Nidhi, News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज शुक्रवार यानि 14 मई को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM-KISAN Nidhi Scheme) यानि किसान योजना की आठवीं किस्त के रूप में 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे. Also Read - PM-Kisan Samman Nidhi: कल जारी होगी किसानों को 8वीं किस्त, पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कार्यक्रम का समय

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम-किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आने में देर नहीं, ट्रांसफर किए जाने की तारीख तय

बयान में कहा गया, इस दौरान 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी. अब तक इस योजना के तहत, 1.15 लाख करोड़ रुपये किसान परिवारों के खातों में हस्तांरित किए जा चुके हैं. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Latest Update: पीएम किसान योजना को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा खत, की यह अपील...जानें ताजा अपडेट

PM Modi to release 8th installment of financial benefit under PM-KISAN today

