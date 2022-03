Russia Ukraine Crisis: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ब्लोदिमीर जेलेंस्की (Zelenskyy) से फोन पर बात करेंगे. समाचार एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.बताते चलें कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 12 दिनों (12th Day of Russia Ukraine War) से युद्ध जारी है. रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है. रविवार को यूक्रेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि वो रूस से बात करें और उन्हें हमले करने से रोकें.Also Read - कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह भारत के लिए हुए रवाना, VIDEO जारी कर कहा- एवरीथिंग इज OK

PM Narendra Modi to speak to Ukrainian President Zelenskyy on the phone today: GoI sources

(file photos) pic.twitter.com/PuWuCv2Fqw

— ANI (@ANI) March 7, 2022