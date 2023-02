PM मोदी ने बताया आतंकियों की धमकी के जवाब में कहा था- बिना सुरक्षा आऊंगा.. और तिरंगा लहराऊंगा, फिर देखेंगे कि किसने मां का दूध पीया है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के क्रम में आतंकवादियों की धमकी और चुनौती के बीच अपनी कश्मीर यात्रा का वाकया बताया. PM मोदी ने कहा कि पिछली शताब्दी में मैं भी यात्रा लेकर कश्मीर गया था और आतंकियों ने पोस्टर लगाए थे कि- कौन है ऐसा, जिसने मां का दूध पिया है, जो लाल चौक पर तिरंगा लहराएगा. पीएम मोदी ने कहा कि मैंने उस वर्ष 23 जनवरी को ऐलान किया था कि 26 जनवरी को मैं आऊंगा,बिना सुरक्षा और बुलेट प्रूफ जैकेट के आऊंगा और तिरंगा लहराऊंगा. फिर देखेंगे कि किसने मां का दूध पीया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगाये गये झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता.

अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्ष के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन पर लोगों का भरोसा अखबार की सुर्खियों और टेलीविजन पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने देश के लिए पूरा जीवन खपा दिया है, पल-पल खपा दिया है तथा देश के लोग झूठे आरोपों पर भरोसा नहीं करने वाले हैं. उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, देशवासियों का जो मोदी पर भरोसा है वो इनकी (विपक्ष की) समझ से बाहर है और इनकी समझ से ऊपर की बात है.