हरियाणा के रेसलर के साथ PM Modi का स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री ने कही ये बातें

Swachhata Hi Seva: सोमवार यानी कल, 2 अक्टूबर को हम सभी 154वीं गांधी जयंती (Gandhi Jayanti 2023) मनाएंगे. बापू ने देश को अंग्रजी हुकूमत से आजादी दिलाने में जो त्याग, संघर्ष, बलिदान और योगदान दिया था उसे कभी भी भूला नहीं जा सकता है. उनकी जयंती को देशभर में बड़े ही धूमधाम के साथ एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. स्कूलों के साथ ही हर छोटी-बड़ी जगह पर प्रार्थना सभाएं, कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है. ऐसे में गांधी जयंती से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को मोदी सरकार ने देशभर में स्वच्छता अभियान (Swachhata Hi Seva Campaign) चला रही है.

इस स्वच्छता अभियान में स्कूली छात्रों, सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी हरियाणा के फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयानपुरिया (Ankit Baiyanpuria) के साथ इस स्वच्छता अभियान (Swachhata Abhiyaan) में भाग लिया. उन्होंने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, इस वीडियो में पीएम मोदी में झाड़ू लगाते नजर आए हैं.

Today, as the nation focuses on Swachhata, Ankit Baiyanpuriya and I did the same! Beyond just cleanliness, we blended fitness and well-being also into the mix. It is all about that Swachh and Swasth Bharat vibe! @baiyanpuria pic.twitter.com/gwn1SgdR2C

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2023