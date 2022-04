नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोंगाली बिहू (Rongali Bihu) कार्यक्रम में शामिल हुए. ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के दिल्ली स्थित आवास पर हुआ. कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने असम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए कार्यक्रम का न सिर्फ आनंद लिया, बल्कि उन्होंने संगीत वाद्ययंत्रों पर हाथ भी आजमाया और लोगों ने पीएम मोदी के वाद्ययंत्र बजाने पर खूब तालियां बजाईं. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मंच पर तालियां बजाते दिखे.Also Read - हनुमान चालीसा पर सियासी बवाल: सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को मुंबई पुल‍िस ने अरेस्‍ट क‍िया

पीएम मोदी ने एक घंटे से अधिक समय तक असम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत बिहू नृत्य और लोक नृत्य के अलावा अन्य कार्यक्रमों का आनंद लिया. उन्होंने कलाकारों और अन्य मेहमानों से बातचीत भी की. रोंगाली बिहू, जो असमिया नववर्ष के साथ पड़ता है, 14 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है. सोनोवाल के आवास पर आयोजित बीहू कार्यक्रम में मोदी की उपस्थिति मायने रखती है. सोनोवाल ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह असम के लोगों और उनकी संस्कृति के प्रति मोदी के प्रेम को दर्शाता है. Also Read - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल में रोड शो: कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम महिलाओं ने की फूलों की बारिश

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi tries his hand at multiple musical instruments as he participates in a program organized on the occasion of Rongali Bihu at the residence of Union Minister Sarbananda Sonowal, in Delhi pic.twitter.com/KC6vLz5hVX

