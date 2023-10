PM Modi ने पिथौरागढ़ के गुंजी गांव में पहाड़ी बाजा बजाया, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) उत्तराखंड दौरे पर हैं. आज यानी गुरुवार 12 अक्टूबर को पीएम मोदी पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव में पहुंचे. यहां उनका ढोल-नगाड़ों के साथ पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान पीएम मोदी ने भी पहाड़ी नगाड़े पर हाथ आजमाए. वीडियो में पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत और उन्हें नगाड़ा बजाते हुए देख सकते हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi tries his hands at a traditional musical instrument of Uttarakhand, in Gunji village.

PM Modi also interacts with local artists, the Indian Army, ITBP and BRO personnel. pic.twitter.com/RuPNQrSXBZ

— ANI (@ANI) October 12, 2023