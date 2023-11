'डियर टीम इंडिया... आपने बहुत जज़्बा दिखाया, हम आपके साथ हैं', PM Modi ने World Cup फाइनल हारी भारतीय टीम के लिए क्या कहा?

World Cup Final: टीम इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई. ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट से टीम इंडिया को हराकर छठवीं बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया. देश के 140 करोड़ भारतियों का दिल टूट गया. उम्मीद थी कि भारत जीतेगा, इसके लिए तैयारियां भी करके रखी थीं, लोग जश्न के लिए तैयार थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत की ख़ुशी छीन ली.

पीएम मोदी खुद वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच देखने के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे. वह मैच देखने पहुंचे थे. टीम इंडिया के हारने के बाद उन्होंने ट्वीट किया. पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन शानदार रहा. आज ट्रैविस हैड ने एक यादगार पारी खेली.

Dear Team India,

Your talent and determination through the World Cup was noteworthy. You’ve played with great spirit and brought immense pride to the nation.

We stand with you today and always.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023