नई दिल्‍ली: असम में शांति के लिए सोमवार को भारत सरकार ने असम के खूंखार उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसे राजनीतिक और आर्थिक फायदे दिए गए हैं, लेकिन अलग राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र की मांग पूरी नहीं की गई है. इस समझौते के तहत समझौते के मुताबिक 30 जनवारी को एनडीएफबी के 1550 उग्रवादी हथियार छोड़ देंगे. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को लेकर तीन ट्वीट करते हुए कहा है कि बोडो समझौते के बाद अब शांति, सद्भाव और एकजुटता का नया सवेरा आएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बोडो समझौते के बाद अब शांति, सद्भाव और एकजुटता का नया सवेरा आएगा.

समझौते से बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम सामने आएंगे, यह प्रमुख संबंधित पक्षों को एक प्रारूप के अंतर्गत साथ लेकर आया.

प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट में लिखा, यह समझौता बोडो लोगों की अनोखी संस्कृति की रक्षा करेगा और उसे लोकप्रिय बनाएगा और उन्हें विकासोन्मुखी पहलों तक पहुंच मिलेगी. यह समझौता बोडो लोगों की अनोखी संस्कृति की रक्षा करेगा और उसे लोकप्रिय बनाएगा तथा उन्हें विकासोन्मुखी पहलों तक पहुंच मिलेगी.

पीएम मोदी ने लिखा, बोडो लोगों को अपनी आकांक्षाओं को साकार करने में मदद पहुंचाने के वास्ते हम यथासंभव सबकुछ करने के लिए कटिबद्ध हैं: पहले जो लोग सशस्त्र प्रतिरोध से जुड़े थे, वे अब मुख्यधारा में कदम रखेंगे और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करेंगे.

The Accord with Bodo groups will further protect and popularise the unique culture of the Bodo people.

They will get access to a wide range of development oriented initiatives.

We are committed to doing everything possible to help the Bodo people realise their aspirations. pic.twitter.com/icZFHD1J04

