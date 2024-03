ममता बनर्जी को लेकर PM मोदी ने किया ट्वीट, 'दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना'

PM Modi On Mamata Banerjee Injury: पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. ममता बनर्जी को गुरुवार को माथे पर चोट लग गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘मैं ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने और सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं.’ ममता बनर्जी (69) के परिवार ने कहा कि वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने घर पहुंची थीं. घर में वह गिर गईं.

I pray for a quick recovery and the best health for Mamata Didi. @MamataOfficial

— Narendra Modi (@narendramodi) March 14, 2024