CDS Gen Bipin Rawat Dies: तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया. हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे. हादसे में सिर्फ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Caption Varun Singh) की जान बच सकी है. उनका इलाज वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत पर शोक प्रकट किया और उन्हें उत्कृष्ट सैनिक और सच्चा देशभक्त करार दिया. प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि पहले रक्षा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रक्षा सुधारों सहित सशस्त्र बलों से संबंधित विभिन्न आयामों पर काम किया और उनके आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया.

उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया. उन्होंने अत्यंत कर्मठता से भारत की सेवा की. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.' उन्होंने कहा, 'जनरल रावत एक उत्कृष्ट सेनिक थे. एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सुरक्षा तंत्र और हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया. रणनीतिक मामलों में उनकी दूरदृष्टि असाधारण थी. उनके निधन ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया है.'

I am deeply anguished by the helicopter crash in Tamil Nadu in which we have lost Gen Bipin Rawat, his wife and other personnel of the Armed Forces. They served India with utmost diligence. My thoughts are with the bereaved families.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2021