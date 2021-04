New Delhi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को पुथंडु, बोहाग बिहू, महा बिशुबा और विशु के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर देश के विभिन्न राज्यों में आज से शुरू हो रहे पारम्‍परिक नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी. दुनिया भर के तमिलों को पुथंडु (Puthandu) की शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने ट्वीट किया कि तमिल संस्कृति की महानता चमकती रहे. इस पावन अवसर पर मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की कामना करता हूं. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: आपके नाम पर मिल रहा पैसा किसी दूसरे के खाते में तो नहीं जा रहा, जानें- कैसे करें चेक?

असम के लोगों को बोहाग बिहू (Bohag Bihu 2021) की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करता हूं. मैं कामना करता हूं कि असम समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूए.

Bohag Bihu greetings to everyone. pic.twitter.com/IUNmIXsee1

— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2021