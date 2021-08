प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (former PM Rajiv Gandhi) को उनकी 77वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. बता दें कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था.Also Read - पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘लापता’ विधायक पुलिस थाने में मिली, कमांडो को फोन पर बताई घर छोड़ने की वजह

पीएम मोदी ने आज ट्वीट किया है,"हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि (Tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi Ji on his birth anniversary)."

बता दें कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और वह 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे थे. सन् 1991 में चुनाव अभियान के दौरान आतंकवादी संगठन लिट्टे आत्‍मघाती हमले में ब्‍लास्‍ट करके उनकी हत्या कर दी थी.