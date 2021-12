PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर आज सुबह से बवाल मचा है. पीएम के ऑफिशियल हैंडल से बयान जारी कर इसे कंफर्म किया गया. जिसके बाद ट्विटर ने भी अब बयान जारी किया है. ट्विटर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जैसे ही हमें पीएम मोदी के अकाउंट में सेंध लगने की जानकारी मिली हम तुरंत सक्रिय हो गए. हमारी अबतक की जांच से पता चला है कि इस समय तक किसी अन्य अकाउंट के प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं.Also Read - Video Kashi Vishwanath Corridor: पीएम मोदी कल करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ, बदली काशी की तस्वीर | Watch

ट्विटर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ कम्यूनिकेशन के लिए 24X7 लाइनें खुली हैं. जैसे ही हमें इस हैंकिंग गतिविधि के बारे में पता चला, हमारी टीम ने प्रभावित अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए. ट्विटर ने कहा कि हमारी अबतक की जांच से पता चला है कि पीएम मोदी के अकाउंट में लगी सेंध ट्विटर के किसी सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से नहीं हुई थी. Also Read - UP: 9800 करोड़ की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, लाखों किसानों की ऐसी बदलेगी किस्‍मत

Also Read - PM मोदी यूपी के बलरामपुर में आज सरयू नहर राष्ट्रीय प्रोजेक्‍ट का उद्घाटन करेंगे, 29 लाख किसानों को होगा फायदा

pm twitterपीएम मोदी के कार्यालय पीएमओ ने ट्वीट किया, “पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से बहुत ही कम देर के लिए बिटक्वाइन को लेकर ट्वीट किया गया था. इस मामले को ट्विटर तक पहुंचा दिया गया और अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है. थोड़े से समय के लिए पीएम के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई. ट्वीट किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए.”

“The Twitter handle of PM Narendra Modi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured. In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored,” tweets PMO pic.twitter.com/t4jEIvo0UW

— ANI (@ANI) December 11, 2021