PM Modi UAE visit postponed: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) का अगले महीने के पहले हफ्ते में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का होने वाला दौरा रद्द हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी 6 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाने वाले थे. न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. हालांकि पीएम का दौरा रद्द होने की वजह नहीं बताई गई है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश की प्रस्तावित यात्रा ऐसे समय में होने जा रही थी, जब दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे कर रहे हैं. पीएम मोदी इस दौरान दुबई एक्सपो का दौरा भी करने वाले थे. भारत और संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिहाज से बातचीत कर रहे हैं और इस यात्रा में उक्त विषय पर आगे बढ़ने की संभावना थी.Also Read - पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक, ओमिक्रॉन, विधानसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना

Prime Minister Narendra Modi's visit to UAE postponed. PM Modi was scheduled to visit the UAE on Jan 6: Sources

(File pic) pic.twitter.com/G1AUCp6Dbn

— ANI (@ANI) December 29, 2021