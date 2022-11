नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी 20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया. प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित, भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए विकसित हो रही है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी 20 की अध्यक्षता स्वीकार करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, आज जब भारत G-20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो ये आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्ति और सामर्थ्य प्रतिनिधित्व है.

पीएम मोदी ने कहा, आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है. हमारा आयुर्वेद, हमारा योग, जिसे लेकर दुनिया में एक नया उत्साह और विश्वास है, हम उसके विस्तार के लिए एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं.