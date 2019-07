नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में अनुपस्थित रहने वाले अपने मंत्रियों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए पार्टी नेताओं से शाम तक अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करने को कहा है. बीजेपी की साप्ताहिक संसदीय बैठक में मोदी ने रोस्टर में होने के बावजूद संसद में अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों की सूची तैयार करने के लिए कहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा कि उन्हें राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, साथ ही जनता की समस्याओं को संसद में उठाना चाहिए. पीएम ने साथ ही संसद में रोस्टर ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले मंत्रियों की शाम तक जानकारी भी मांगी.

सूत्रों ने बताया कि मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि जो मंत्री रोस्टर ड्यूटी में उपस्थित नहीं रहते, उनके बारे में उसी दिन शाम तक उन्हें बताया जाए.

पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया. यह बैठक संसद भवन लाइब्रेरी में हुई. पीएम ने कहा कि पहली बार जो प्रभाव पड़ता है, उसका असर अंत तक बना रहता है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने जल संकट है और इसके हल के लिए सांसदों को काम करना चाहिए.

Union Minister Pralhad Joshi after BJP Parliamentary Party meeting today, in Delhi: As usual, Prime Minister has urged…he has said that there are no exceptions from being present in Parliament while the session is on. It is compulsory for everyone to be present. pic.twitter.com/huKe9XO6Zd

