PM मोदी ने अमिताभ बच्चन को किया रिप्लाई, रण उत्सव और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का आग्रह किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज रविवार को अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से गुजरात में आगामी रण उत्सव और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) देखने का आग्रह किया. अमिताभ बच्चन ने रविवार को एक्स पर प्रधानमंत्री की हाल ही में भगवान शिव के निवास स्थान आदि कैलाश शिखर और उत्तराखंड के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड की यात्रा की एक तस्वीर साझा की और अफसोस जताया कि “दुखद बात यह है कि मैं स्वयं कभी भी इसका दौरा नहीं कर पाऊंगा.”

पीएम ने स्क्रीन आइकन पर जवाब देते हुए कच्छ जाने का सुझाव दिया. “पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिरों की मेरी यात्रा वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, @SrBachchan आने वाले हफ्तों में, रण उत्सव शुरू हो रहा है और मैं आपसे कच्छ की यात्रा करने का आग्रह करूंगा. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आपकी यात्रा भी होने वाली है.”

My visit to Parvati Kund and Jageshwar Temples was truly mesmerising.

In the coming weeks, Rann Utsav is starting and I would urge you to visit Kutch. Your visit to Statue of Unity is also due. https://t.co/VRyRRy3YZ8

— Narendra Modi (@narendramodi) October 15, 2023