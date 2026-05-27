Heatwave के बीच PM मोदी की बड़ी अपील- 'खुद को हाइड्रेटेड रखें, प्यासे को पानी दें', जानिए और क्या कहा

अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा-सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है.

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तेज गर्मी पर पीएम मोदी का खास संदेश

इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों में चिलचिलाती धूप और हीटवेव से लोग परेशान हैं. कई जगहों पर पारा 45 से ज्यादा भी पहुंच गया है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बढ़ती गर्मी को लेकर चिंता जताई. इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें. अपने को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें.

प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें

उन्होंने लोगों से अपील भी कि गर्मी के इस मौसम में किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें. मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए.

हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ” देश के अलग-अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं. मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सकें, अवश्य बरतें. कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें.

मटके में जल रखें

ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है. यदि संभव हो, तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें. मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके.”

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, ”जब भी संभव हो, अपने माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य प्रियजनों को फोन कर उनका हालचाल अवश्य पूछें. उन्हें पर्याप्त पानी पीने, दोपहर की तेज धूप में बाहर न निकलने और जितना हो सके, आराम करने की सलाह दें.”

पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए

पीएम मोदी ने आगे लिखा, ”इस प्रचंड गर्मी में हमें अपने आसपास के पशु-पक्षियों को भी नहीं भूलना चाहिए. अपने घर, बालकनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा-सा बर्तन रखना भी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवनदान बन सकता है. आइए, इन कठिन दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक-दूसरे का ध्यान रखें.” (इनपुट एजेंसी से)