PM मोदी की सोनम वांगचुक से भावुक अपील, ये 3 लिखित आश्वासन बने अनशन खत्म होने की वजह, अब आंदोलन का आगे क्या होगा

26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द स्वस्थ होने की अपील की. साथ ही सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी भी तेज कर दी है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 24, 2026, 10:59 AM IST
डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द स्वस्थ होने की अपील (image AI)
डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द स्वस्थ होने की अपील (image AI)
  • सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद खत्म कर दी.
  • पीएम मोदी ने उनसे डॉक्टरों की सलाह मानने और जल्द स्वस्थ होने की अपील की.
  • सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून और फास्ट-ट्रैक कोर्ट लाने की तैयारी में है.
  • नए ड्राफ्ट बिल पर कैबिनेट में चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जा सकता है.

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. वहीं सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा वाले नए कानून का संकेत दिया है. IANS की खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपील की कि वे अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने के बाद डॉक्टरों की सलाह मानें और अपनी सेहत ठीक करें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा: “मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टरों की सलाह मानें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस पाएं. मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं.” प्रधानमंत्री का यह संदेश एक निजी अस्पताल में वांगचुक के केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह, लेह-लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं, डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अपना अनशन तोड़ने के कुछ घंटों बाद आया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के लिए सख्त प्रावधान और कड़ी सजा लागू करने के मकसद से एक व्यापक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है. इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते संसद के चल रहे सत्र में पेश और पास किया जाएगा. 23 जुलाई के बाद 24 की दरमियानी रात 12 बजे के बाद सोनम ने अपने एक्स पोस्ट में पीएम ने कहा था, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की शृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.” गचुक की भूख हड़ताल ने देश भर का ध्यान खींचा था. कई राजनीतिक दलों और सिविल सोसायटी ग्रुप्स के नेताओं ने उनसे उपवास खत्म करने की अपील की थी. वांगचुक ने खुद बताया था कि संसद के 65 सदस्यों ने या तो उनसे मुलाकात की थी या उन्हें अनशन तोड़ने के लिए पत्र लिखे थे, जिसमें संभावित अशांति को लेकर चिंता जताई गई थी.

और पढ़ें: सोनम वांगचुक ने बताया- क्यों तोड़ दिया अपना अनशन? सरकार से किन-किन मांगों पर बनी सहमति! VIDEO में बताई एक-एक बात

इन तीन आश्वासन के बाद, सोनम ने तोड़ा अनशन

  • खराब होती व्यवस्था और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने का आश्वासन.
  • सरकार और संबंधित पक्षों के साथ संवाद जारी रखने का भरोसा.
  • शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन.

आगे आंदोलन का क्या होगा

सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन के समर्थन में 28 जून को अनशन शुरू किया था. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दिपके ने एक्स पोस्ट में कहा, “हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. सर, आपकी असाधारण हिम्मत और त्याग के लिए आपका धन्यवाद. अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया. इस देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है.” CJP की तरफ दिए जाने बयानों में उन्होंने कहा है कि वे अपना प्रदर्शन तबतक जारी रखेंगे, जबतक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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