नई दिल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच मंगलवार को देर शाम टेलिफोन पर भारत-चीन सीमा पर स्थिति को लेकर बातचीत हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भी दिया है.

पीएम के मुताबिक, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अन्‍य मुद्दों पर भी चर्चा की है, जैसे दोनों देशों में कोविड 19 की स्‍थ‍िति, भारत-चीन बॉर्डर पर स्थिति और विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन में सुधार की जरूरतों को लेकर चर्चा हुई है.

