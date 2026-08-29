उज्बेकिस्तान में PM मोदी का भव्य स्वागत, महिलाओं ने बांधी राखी

PM Modi Uzbekistan Visit: PM मोदी का उज्बेकिस्तान में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया. महिलाओं ने राखी बांधी. PM मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव से मिले और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा करेंगे.

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PM Modi Uzbekistan

PM Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे. यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. PM मोदी को देखकर लोगों ने ‘मोदी-मोदी’, ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और उनका स्वागत करने पहुंचे थे. इस दौरान माहौल काफी उत्साह भरा रहा. PM मोदी ने भी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया.

महिलाओं ने PM मोदी को बांधी राखी

भारतीय समुदाय से जुड़ी कुछ महिलाओं ने PM मोदी की कलाई पर राखी भी बांधी. यह पल उनके उज्बेकिस्तान दौरे के दौरान खास नजर आया. PM मोदी जब लोगों से मिल रहे थे, तभी महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी. इसके बाद उन्होंने लोगों से बातचीत की और सभी का अभिवादन किया. कार्यक्रम में बच्चों और कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए. PM मोदी ने बच्चों के डांस को काफी ध्यान से देखा. कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने बच्चों से हाथ भी मिलाया और उनका उत्साह बढ़ाया. भारतीय समुदाय के इस स्वागत से दोनों देशों के बीच जुड़ाव की तस्वीर भी देखने को मिली.

Yangi Uzbekistan Monument पहुंचे PM मोदी

भारतीय समुदाय से मिलने से पहले PM मोदी ने राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ Yangi Uzbekistan Monument का दौरा किया. यहां दोनों नेताओं ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की. PM मोदी ने कहा कि यह स्मारक उज्बेकिस्तान के लोगों की उम्मीदों और देश की तरक्की को दिखाता है. दोनों नेताओं ने Yangi Uzbekistan Park में मौजूद कलाकृतियों को भी देखा. इन कलाकृतियों में उज्बेक संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाई गई है. PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस दौरे की जानकारी भी साझा की और कहा कि ताशकंद पहुंचने के बाद इस जगह पर आकर अपने दौरे की शुरुआत करना उनके लिए खास रहा.

एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने किया स्वागत

PM मोदी के ताशकंद पहुंचने पर राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव खुद एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किया. इसे दोनों देशों की दोस्ती के लिहाज से खास कदम माना जा रहा है. PM मोदी ने भी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि यह उज्बेकिस्तान की उनकी चौथी यात्रा है और दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पिछले 12 वर्षों में संबंधों में काफी बढ़ोतरी हुई है. दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में साथ काम बढ़ा है.

किन मुद्दों पर होगी PM मोदी और मिर्जियोयेव की बातचीत?

PM मोदी अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे. दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक भी होगी. इस दौरान व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है. PM मोदी ने अपने दौरे से पहले कहा था कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच Strategic Partnership पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ी है. दोनों नेता विकसित भारत 2047 और Yangi Uzbekistan-2030 के साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी बात करेंगे. इस दौरे का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है.

(इनपुट: IANS)