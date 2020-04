नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को कोरोनावायरस संकट को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद किया और इस बीमारी को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की. कोविड-19 के प्रकोप और इससे जुड़े मुद्दों के सामने आने के बीच पिछले दो सप्ताह से कम समय में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की यह दूसरी बातचीत है. पहली ऐसी बातचीत 20 मार्च को हुई थी. आज हुई मीटिंग में निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की इवेंट भी चिंता बनकर उभरी है. Also Read - Corona Kavach:यह ऐप आपके आस पास कोरोना संक्रमितों की करेगा पहचान, कुछ यूं करेगा काम

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में परीक्षण, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और संगरोध फोकस क्षेत्र में रहना चाहिए. उन्होंने आवश्यक चिकित्सा उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रकाश डाला. Also Read - Coronavirus के डर से UP में आत्‍महत्‍या, सरकारी कर्मचारी ने फंदे में लटककर दी जान

पीएमओ के मुताबिक, मुख्‍यमंत्र‍ियों ने सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने, संदिग्ध मामलों पर नज़र रखने, Nizamuddin Markaz से उत्पन्न होने वाले संदिग्ध मामलों की पहचान करने और उन्हें रद्द करने के अपने प्रयासों का उल्लेख किया, जिसमें सामुदायिक प्रसारण, चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और चिकित्सा कार्यबल को मजबूत करना शामिल है. Also Read - कोरोना वायरस की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अपनी सैलरी कम करने को तैयार हैं ECB प्रमुख

Union Health Secretary apprised dignitaries of rise in cases in India, the spread of cases from #NizamuddinMarkaz, preparations to tackle medical cases arising out of further spread of the virus: Prime Minister’s Office on PM’s meeting with Chief Ministers via video conferencing pic.twitter.com/DTSZzb2lHK

— ANI (@ANI) April 2, 2020