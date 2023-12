भारत लचीलापन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण, इन्फिनिटी फोरम 2.0 में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक पर एक वैश्विक नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया. इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए पीएण नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत लचीलापन और प्रगति का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है. ऐसे महत्वूपूर्ण कालखंड में गिफ्ट सिटी में 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है.

प्रधानमंत्री ने कहा आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है- क्लाइमे चेंज. विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत भी इन चिंताओं को कम नहीं आंकता है, इसको लेकर हम सचेत हैं.

