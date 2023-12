मेरे लिए देश का हर गरीब VIP...विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों से बोले PM मोदी

PM Bharat Sankalp Yatra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 9 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत में कहा, ‘देश की सभी महिलाएं एक ही जाति की हैं. लेकिन कुछ लोग उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं.’ पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में घोषित हुए विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है. मैं उन सभी का आभारी हूं, जिन्होंने मेरी गारंटी पर भरोसा दिखाया.

प्रधानमंत्री ने कहा, देशभर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना से लाभ जरूर हुआ है और जब ये लाभ मिलता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है.’ उन्होंनें कहा, मेरे लिए देश का हर गरीब VIP है, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने के बाद लगभग एक लाभ नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है.

“Crores of families in villages across the country have definitely benefited from some scheme or the other of our government. And when one gets this benefit, one’s confidence increases. A new strength to live life comes,” says PM Modi as he virtually interacts with the… pic.twitter.com/8jOJCeZ2sn

— ANI (@ANI) December 9, 2023